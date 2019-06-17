В понедельник, 17 июня, в Киеве удерживается аномальный уровень загрязнения воздуха. Он возник из-за жары и отсутствия ветра. На нескольких улицах загрязнение столь сильное, что достигло пяти и шести суточных норм.

По данным наблюдения Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота в Киеве достиг 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций на улице Скляренко, Оболонском проспекте, Бессарабской и Демеевской площадях. В приземном слое воздуха скопилось множество вредных примесей. Об передает Информатор со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

Такие метеорологические условия (жара, повышенное давление, слабый ветер, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) будут удержатся в Киеве до 18 июня.

Как сообщала "Страна", Госпродпотребслужба будет проводить санитарные проверки не чаще одного раза в два года. При этом в новой редакции правил расширен перечень критериев санитарного риска и установлена бальная система оценки его степеней.

Отметим, что "Кивводоканал" возглавил список предприятий-загрязнителей сточных вод.

Напомним, что глава Минздрава объяснила, почему плохо поджигать старую траву.