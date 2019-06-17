В Киеве меньше чем через месяц стартует один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend, его организаторы сообщили имя музыканта, который выступит хедлайнером заключительного дня 13 июля. Это популярный рэпер A$AP Rocky. об этом говорится на официальной странице организаторов в Facebook.

Свою карьеру Раким Майерс начал в 2011 году с микстейпа Live. Love. A$AP. В 2013 году вышел его одноименный альбом, который получил статус платинового и дебютировал на первой строчке хит-парада Billboard 200. Второй студийный альбом Rocky - At. Long. Last. A$AP также стал не менее популярным. В мае 2018 года рэпер опубликовал третий студийный альбом Testing.

У Ракима Майерса есть также две номинации на престижную музыкальную премию "Грэмми". В 2014 году за песню "F**kin’ Problems" его номинировали в разделе "лучшая рэп-песня". А спустя два года клип на "L$D [Explicit]" принес номинацию на лучший клип.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Напомним, Atlas Weekend будет проходить с 9 по 14 июля на ВДНХ в Киеве. В программе фестиваля анонсировано также выступление группы Black Eyed Peas. Американские музыканты и 16-кратные номинанты "Грэмми" и рекордсмены чарта Billboard станут вторым хедлайнером.

А в программе Atlas Weekend - 2018 последнего дня можно было услышать песни Placebo, Infected Mushroom, Антитiла, Один в каное, Louna, Enter Shikari, Lacuna Coil.

Ранее "Страна" писала, как The Chemical Brothers на Atlas Weekend показали впечатляющее шоу.