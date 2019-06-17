В Днепропетровской области горит лес в Павлоградском районе в урочище Бишлерово неподалеку от поселка Вербки. Спасателям уже удалось локализовать пожар. Об этом сообщается на сайте регионального ГСЧС.

В сообщении уточняется, что о возгорании леса спасателям стало известно в понедельник, 17 июня, около 11:22.

На место происшествия приехали пожарные. Они установили, что сгорела подстилка 5 гектаров хвойного леса. Впоследствии пожар локализовали, ликвидация еще продолжается.

Фото: dp.dsns.gov.ua

"К ликвидации пожара привлечено 20 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области", - говорится в сообщении.

Причины возгорания пока неизвестны, их установят правоохранители.

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