Под Днепром от пожара пострадали 5 гектаров хвойного леса
В Днепропетровской области горит лес в Павлоградском районе в урочище Бишлерово неподалеку от поселка Вербки. Спасателям уже удалось локализовать пожар. Об этом сообщается на сайте регионального ГСЧС.
В сообщении уточняется, что о возгорании леса спасателям стало известно в понедельник, 17 июня, около 11:22.
На место происшествия приехали пожарные. Они установили, что сгорела подстилка 5 гектаров хвойного леса. Впоследствии пожар локализовали, ликвидация еще продолжается.
Фото: dp.dsns.gov.ua
"К ликвидации пожара привлечено 20 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области", - говорится в сообщении.
Причины возгорания пока неизвестны, их установят правоохранители.
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