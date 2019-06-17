Ночью 17 июня в 10 км от села Воробеевка Великомихайловского района Одесской области водитель авто Lexus, который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с припаркованным на обочине ВАЗом. От удара последний выбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В результате аварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы и скончались по дороге в больницу. Еще один пассажир, а также водитель Lexus с двумя его пассажирами были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним. что на трассе Киев-Одесса семеро пассажиров микроавтобуса попали в больницу после столкновения с эвакуатором.

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