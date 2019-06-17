В администрации фотоблога Instagram изменили процедуру восстановления доступа к учетной записи. Об этом сообщает портал Engadget.

При восстановлении доступа пользователям необходимо будет указать адрес электронной почты или номер телефона, на которые будет выслан шестизначный код. Эту комбинацию цифр нельзя будет ввести с другого устройства.

Предполагается, новый метод даёт гарантию, что пользователи смогут восстановить доступ к учетной записи, даже если мошенники сменили имя и контактные данные. С этой целью вводится защита, которая гарантирует, что имя пользователя в учетной записи в Инстаграме не может быть запрошено в течение "периода времени" после изменения учетной записи, будь то взлом или "добровольное изменение".

При этом не ясно, когда новый метод восстановления будет введен во всем Инстаграме. Однако, блокировка имени пользователя уже доступна для пользователей Android, а также готовится для пользователей iOS.

"Однако цель нового процесса восстановления ясна - в Инстаграме надеются, что в конечном итоге вы сможете полностью восстановить учетную запись в приложении, а не полагаться на команду безопасности", - сообщили в Engadget.

Также отмечается, что безопасность учетной записи в Инстаграме была больной точкой в последнее время в связи со слухами об открытых паролях и учащающихся попытках их взлома.

"Это не предотвратит взлом учетной записи (в Инстаграме - прим.ред.), но может отпугнуть злоумышленников, которые надеются воспользоваться уязвимостями в текущем методе восстановления", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", в марте 2019 в Инстаграме произошел глобальный сбой. Также проблемы возникли у пользователей Фейсбука. Наиболее сильные сбои произошли в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе. В Европе крупные сбои настигли жителей Лондона, Парижа и Берлина. Тогда в руководстве Фейсбука и Инстаграма заявили, что проблема не была связана с DDoS-атакой.