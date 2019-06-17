Нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов 17 июня на опасениях замедления роста спроса на топливо из-за ухудшения ситуации в мировой экономике. Об этом сообщает "Интерфакс".

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:19 мск подешевели на $0,71 (1,14%) - до $61,30 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $0,59 (на 1,12%) - до $51,92 за баррель. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный отчет, в котором говорится, что в 2020 году предложение нефти превысит спрос. Дополнительным негативным фактором для рынка нефти в понедельник, 17 июня, стал доклад рейтингового агентства Fitch Ratings, в котором агентство ухудшило прогнозы роста глобального ВВП на 2020 год до 2,7% с ранее ожидавшихся 2,8%.

Кроме того, глава министерства торговли США Уилбур Росс высказал сомнения в том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня удастся урегулировать торговый конфликт между двумя странами. В совокупности все эти факторы оказывают давление на страны ОПЕК+, говоря в пользу продления соглашения об ограничении нефтедобычи.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна надеется, что ОПЕК и ее партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения в ходе встречи, которая, вероятно, состоится в первую неделю июля. "Мы надеемся, что сможем достичь соглашения о продлении сделки, когда встретимся в Вене", - заявил аль-Фалих журналистам в Японии, где участвовал во встрече министров энергетики государств G20.

Как сообщала "Страна", ранее цена нефти Brent слегка подешевела после заявлений из Саудовской Аравии.

Также мы писали, что нефть Brent упала до $71 за баррель на фоне роста запасов в США.

Ранее стало известно, какую цену на нефть и евро закладывают в прогнозы Европейского центрального банка на три года.