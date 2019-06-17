В Киеве из-за поступившего сообщения о заминировании была закрыта станция метро "Печерская". Об этом сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети.

"Станция "Печерская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Однако вскоре появилась информация о том, что взрывотехники не обнаружили взрывоопасных предметов и станция "Печерская возобновила работу.

Напомним, в понедельник утром метрополитен также проверял на наличие взрывоопасных предметов и веществ станцию "Олимпийская" после анонимного сообщения о заминировании.

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