Четыре игрока мадридского "Реала" отказались уходить, несмотря на желание клуба продать их. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в Мадриде рассматривают возможность расставания сразу с 10 игроками, однако Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос, входящие в этот список, уже сообщили руководству о том, что не собираются покидать "Реал". При этом игроки готовы не получать достаточно игрового времени в сезоне-2019/2020.

Руководству "Реала" необходимо продать кого-то из игроков, чтобы выполнить условия по финансовому фэйр-плэй. Этим летом клуб из Мадрида уже потратил на новичков более 300 миллионов евро.

В частности, в "Реал Мадрид" пришли полузащитник Эден Азар, за которого заплатили около 100 миллионов евро, и нападающий Лука Йович - на него было потрачено около 70 миллионов.

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