Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом 15 июня в интервью Bloomberg сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она отметила, что существует высокая вероятность, что до 1 января 2020 года Украина и Россия не договорятся о заключении нового транзитного контракта. "Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее", - сообщила Зеркаль.

По ее словам, сейчас все европейские страны, в том числе Украины, наращивают объемы закачки газа в свои хранилища. "У нас есть хороша разработанная основа для проведения дальнейших успешных переговоров. Новые контакты должны отражать все уроки, извлеченные Украиной и другими европейскими странами в отношении того, что означает транспортировка российского газа", – добавила заместитель министра.



Как сообщала "Страна", в "Укртрансгаз" также предупредили, что работа украинской ГТС под угрозой из-за дефицита средств.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" отказался пойти на мир с "Газпромом".

При этом в Еврокомиссии уверены, что к 2020 году будет найдено решение по транзиту российского газа через Украину в ЕС.