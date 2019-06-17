Найденный ранее сбежавший из квартиры любимый кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча за два дня смог заработать более 150 тысяч долларов на рекламе. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пиар-директора продюсера Вадима Горжанкина.

По его словам, за то время, пока велись поиски сбежавшего кота, он стал настолько популярен, что получил огромное количество предложений о съемках в рекламе. В частности, Чучей заинтересовались производители корма и аксессуаров для кошек, парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения. Горжанкин добавил, что с большинством рекламодателей им удалось прийти к согласию.

"Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин. Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом "Хватит быть лысым!" - сказал представитель продюссера.

Напомним Бари Алибасов попал в больницу с циркулярным ожогом пищевода после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Продюссера ввели в медикаментозную кому.

12 июня кот Алибасова породы канадский сфинкс сбежал из квартиры во время пресс-конференции, испугавшись нашествия чужих людей на его территорию.

Семья продюссера объявила вознаграждение тому, кто вернет кота. Любопытно что деньги получил аферист, который принес похожего кота и выдал его за любимца Бари Алибасова.

Позже кота все же нашли, оказалось что он прятался в центре школы Кунг-Фу в Столовом переулке.