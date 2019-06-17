В Желтых водах две школьницы упали с недостроенной высотки. Одна девочка погибла, а вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Трагедия произошла в воскресенье, 16 июня. Об этом рассказали на странице "Подслушано в Желтых Водах" в соцсети.

"Вчера вечером на недостроенной монолитке произошла трагедия, в результате которой погибла девочка, а вторая на грани жизни. С ужасом представляю как пережили родители эту ночь", - написала в группе пользователь Ольга Байдак.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области информацию об этом происшествии подтвердили. Как уточнила пресс-офицер Анна Старчевская, погибшая и пострадавшая девочки - девятиклассницы 2004 года рождения. Они упали с девятого этажа на пятый. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

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