В понедельник, 17 июня, пользователи соцсети опубликовали фото, на котором серебристый Mercedes Benz GL припарковался на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Снимок разместил Дмитрий Макагон на своей странице в Facebook.

"Тем временем на велопешеходном мосту хорошо. А вы говорите на велосипеде проехать нельзя. Зрадофилы!", - иронизирует Дима Макагон.

Нарушитель проехал по мосту и скрылся в неизвестном направлении. В данный момент полицейские уже начали поиск автомобиля. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники в полиции.

Фото начали высмеивать в частности после жалоб киевлян на сверхпопулярность нового объекта среди пешеходов, из-за чего по мосту сложно проехать на велосипеде. В данный момент известно только, что государственный знак АА 1068 ВР зарегистрирован в Голосеевском районе столицы 10 января 2018 года.

Фото: Дима Макагон/Facebook

По имеющейся у полицейских информации, Mercedes GL 500 2007 года выпуска выехал в сторону Набережной, однако после этого скрылся в неизвестном направлении. По словам правоохранителей, это является грубым административным правонарушением.

Интересно, что пост про автомобиль на мосту разместила также официальная страница пешеходно-велосипедного моста в Facebook.

"Сначала я подумал, что мне трудно, потому что перегрелся на солнце. Ан нет ... гвоздей тому водителю и жезлов! Жезлов и гвоздей! Что за наглец?" - говорится в сообщении Моста в соцсети, в котором тот отметил мэра Кличко, Нацполицию и КГГА.

Как сообщала "Страна", 13 июня мост между Крещатым парком и Владимирской горкой на некоторое время перекрывали, чтобы выполнить ремонтные работы. В пятницу, 14 июня, движение по мосту было возобновлено.

Напомним, 26 мая, на следующий день после торжественного открытия пешеходно-велосипедного моста, который соединяет Владимирскую горку и арку Дружбы народов, на смотровых площадках потрескались панорамными стекла.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал произошедшее диверсией и пообещал решить проблему за сутки. Тогда мост перекрыли, а стекла восстановили.