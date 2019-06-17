После выхода из комы Бари Алибасова, получившего циркулярный ожог из-за случайтно выпитой жидкости для прочитски труб, хотят отправить на реабилитацию в Казахстан. Об этом сообщие его сын Бари Алибасов-младший, передает РИА "Новости".

"Либо нужно будет, чтобы он еще побыл в реанимации, потому что у него маленькие болячки в желудке остались, либо мы его экстренно отправляем в Казахстан, либо отец захочет остаться дома, прийти в себя, и, несмотря на реабилитацию, будет готовить новую программу группы", - поделился планами наследник продюсера.

Медики прогнозируют, что после комы память к продюссеру вернется к 18 июня.

Фото: tvzvezda.ru

"По крайней мере, на 80-90%. Мы уже будем советоваться с папой, как поступить, я очень хочу, чтоб он самостоятельно принял решение", - признался Алибасов-младший.

По данным телеграм-канла "Раньше всех. Ну почти", сын Алибасова заявил, что забрал отца из больницы и через три дня продюсера увезут в Казахстан.

Ранее "Страна" писала о том, что после выхода из комы Бари Алибасов не помнит, какой сейчас год.

Также мы сообщали, что спортсмены из школы Кунг-Фу поймали сбежавшего любимого кота Бари Алибасова.