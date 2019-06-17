В США на выпускном вечере 16 июня произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще семеро получили ранения. Трагедия произошла в штате Филадельфия. Количество стрелявших и мотив неизвестны. Об этом сообщает CNN.

По словам комиссара полиции Филадельфии Ричарда Росса, на вечеринке присутствовало около 60 людей. Четверо из них были подростками в возрасте от 15 до 17 лет. Они получили огнестрельные ранения в ноги.

Один из пострадавших скончался от полученных травм, в то время как трое других пострадавших в возрасте двадцати лет получили различные ранения в разные части тела.

Как сообщала "Страна", появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке "Барабашово" в Харькове. Накануне на территории торгового центра "Барабашово" произошел конфликт между представителями "Нацкорпуса" и предпринимателем, который арендует в ТЦ магазин. В результате пострадали восемь человек, в том числе и оператор местной службы теленовостей "Вести" Вадим Макарюк.

Отметим, что в США констатировали, что "после начала АТО Украина превратилась в оружейный супермаркет". С 2014 года из зоны АТО (ООС) в Украину стали поступать целые партии оружия и боеприпасов, затем расползаясь по "схронам" и гаражам.

Напомним, что в метро Киева зашел неизвестный с двумя гранатами. Его удалось обезвредить в вестибюле.