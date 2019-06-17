И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев помогать животным бороться с жаждой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"На улице припекает, вместе с этим растут риски обезвоживания и получения тепловых травм. И не только у людей, но и животных. Активисты UAnimals запустили флешмоб #водуживотным с призывом к общепиту, магазинам, заправкам, офисам и каждому лично - позаботиться о воде для бездомных животных", - говорится в сообщении.

Супрун отметила, что достаточно просто освободить обычную посуду (желательно такую, чтобы не нагревалась на солнце) или обычное ведро, поставить их в тени и регулярно наполнять чистой водой. Не нужно также забывать о птицах - для них можно оставить небольшой резервуар с водой на подоконнике или балконе.

По словам и. о. главы Минздрава, начальные симптомы обезвоживания у животных чаще всего проявляются как вялость, потеря аппетита, сухость во рту, потеря эластичности кожи, "затопленные" глаза и уменьшенная подвижность.

"Будьте внимательны к животным и обязательно дайте им воды, если заметили такие симптомы. Недопустимо, чтобы животные погибали от обезвоживания, когда этому можно легко предотвратить! Позаботьтесь также и о своих домашних любимцах. Не выпускайте их на улицу в пиковый период жары, лучше оставляйте их дома в прохладном помещении", - советует Супрун.

Высокие температуры могут вызвать не только обезвоживание, но и тепловой стресс, и физические травмы, в том числе повреждения мозга.

Также Супрун напомнила, что не следует оставлять животных в припаркованном автомобиле. Даже в течение короткого периода времени, когда окна слегка приоткрыты. В жару риски получить тепловой удар очень высокие, даже если автомобиль находится в тени.

"И не забывайте пить воду сами! В этот жаркий период непременно позаботьтесь о воде наготове, а лучше постоянно носите свою бутылочку с водой с собой и пейте сразу, как только почувствуете жажду", - резюмировала Супрун.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун дала советы, как украинцам выжить в условиях невероятной жары.

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