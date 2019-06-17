Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом. Глава украинского государства посетит самый большой в мире кампус стартапов "Станция Ф" (Station F), общая территория которого составляет 34 тыс. квадратных метров. об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Станция Ф" была открыта президентом Франции Эммануэлем Макроном 29 июня 2017 года, на ней объединены 26 международных программ сопровождения и помощи, с офисными помещениями на более чем 3 тыс. рабочих мест, 60 конференц-залами, производственной лабораторией, кафе и ресторанами. Во время посещения кампуса стартапов Зеленский отметил, что Украина – это не только агросектор, шахты и металлургия, это еще и IT-индустрия. "Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал он во время посещения Station F в Париже. По словам Зеленского, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию. Он также подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций и диджитал. "Наша идея в том, чтобы сделать "страну в смартфоне", и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой", - указал он.

Зеленский отметил, что в Украине пока нет такого кампуса для стартапов, но над этим будут работать. "У нас есть много заводов, которые, к сожалению, не работают. Мы найдем обязательно такое большое здание", - сказал он.

Во второй половине дня состоится официальная церемония встречи Зеленского с супругой Еленой и французской стороной. Около 15:30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. В 16:30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Как ожидается, Зеленский также посетит Сенат Франции. Вечером понедельника глава украинского государства вылетит в Германию.

Фото Зеленского с женой, выходящих из самолета, разместила на своей странице в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Фото: twitter.com/isabelledumont

Как сообщала "Страна", Зеленский после Франции 18 июня посетит с официальным визитом Германию. Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса. Помимо канцлера Ангелы Меркель, Зеленского в Германии примет также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.