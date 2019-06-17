На 53-м Парижском авиационно-космическом салоне "Ле Бурже" не представили ни одного самолета украинского производства. Ни одну машину не привезли для показа на статической экспозиции или участия в летной программе. Об этом сообщил на выставке представитель "Укроборонпрома", сообщает ТАСС.

"На проходящем авиасалоне в Ле-Бурже Украина представлена только несколькими макетами и шале (наземными визуальными материалами - прим. ред.), в котором размещены небольшие экспозиции компаний "Антонов" и "Мотор Сич". По ряду причин, в том числе финансово-экономических, участие (..) (Украины - прим. ред.) в салоне в Ле-Бурже чрезвычайно ограничено", - проинформировал представитель "Укроборонпрома".

По его словам, участие Украины в предыдущем Парижском авиационно-космическом салоне, прошедшем в 2017 году, было более масштабным. "Двумя годами ранее "Укроборонпром" представил новый транспортный самолет Ан-132D, который был показан на статической экспозиции и принимал участие в летной программе", - сообщил собеседник агентства.

Парижский авиационно-космический салон проходит в пригороде Ле-Бурже французской столицы в 53-й раз. Выставка открылась 17 июня и продлится до 23 июня.

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