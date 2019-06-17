В воскресенье, 16 июня, когда во всем мире отмечали День отца, в сети появилось новое фото сына британского принца Гарри и Меган Маркл. Снимок подросшего Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора, которого держит в руках отец, опубликован на странице герцога Сассекского в Instagram.

"С Днем отца! И желаем особого первого Дня отца герцогу Сассекскому!" - говорится в подписи к фото.

Фото: instagram.com

Стоит отметить, что принц Гарри и герцогиня Меган, которым был пожалован титул герцога и герцогини Сассекских, отказались от всех титулов для своего сына, а это значит, что показывать его новые фото всей стране они не обязаны.

Напомним, 6 мая, герцогиня Сассексская Меган Маркл родила мальчика. Принц Гарри присутствовал на родах.

Также мы сообщали, что Меган Маркл впервые после рождения сына вышла в свет.