В Аргентине и Уругвае практически на всей территории двух стран восстановлена подача электроэнергии после масштабного блэкаута, произошедшего утром в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщает DW со ссылкой на две крупнейшие аргентинские энергокомпании Edesur и Edenor, а также уругвайскую компанию UTE.

В общей сложности южноамериканские страны оставались без электричества около 15 часов. В Аргентине не была затронута только самая южная провинция - Огненная Земля. В столице Буэнос-Айресе поезда метро вынуждены были прекратить движение вплоть до вечера воскресенья. В городе отключились все светофоры, что привело к хаосу на дорогах. При этом больницы продолжали получать электроэнергию благодаря аварийным генераторам. Поскольку в южном полушарии Земли сейчас начинается зима, электричество необходимо в стране, в том числе, для отопления.

Президент Аргентины Маурисио Макри назвал блэкаут "доселе невиданным событием". Об этом он написал на своей странице в Twitter. В свою очередь, замминистра по гражданской защите Даниэль Руссо в интервью местной радиокомпании Mitre заявил, что по своим масштабам этот сбой является "беспрецедентным". Причины нарушения работы систем энергоснабжения пока остаются невыясненными. По данным министра энергетики Аргентины Густаво Лопетегуи, системы отключились автоматически из-за проблем с напряжением. Однако он отметил, что в выходной день, когда к тому же температура воздуха не достигает экстремальной отметки, электросеть в Аргентине обладает резервами в размере 20%, поэтому повсеместное отключение электричества является крайне нетипичным.

Правительство Аргентины не исключает попытки хакерского взлома системы электроснабжения, однако не считает эту версию основной. Официальные результаты проверки по данному случаю должны быть получены только через семь-десять дней.

В то же время в Уругвае, который получает энергию через совместную с Аргентиной сеть, электроснабжение было частично восстановлено уже через час после начала блэкаута. В 18:30 по местному времени компания UTE сообщила в Twitter, что энергоснабжение было возобновлено на 98,5% территории страны, а восстановительные работы в столичном регионе должны были закончиться к утру понедельника по местному времени. Кроме Аргентины и Уругвая блэкаут затронул также отдельные регионы Чили, Бразилии и Парагвая, однако в этих странах отключения энергии были менее масштабными.

Как известно, с начала 2019 года блэкаут регулярно происходит также в Венесуэле. В последний раз здесь без света остались 20 штатов из 23. Электричества не было даже в больницах и аэропортах по всей стране.