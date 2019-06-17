Еще один легендарный британский музыкант Бой Джордж получит свой байопик вслед за соотечественниками Элтоном Джоном и Фредди Меркьюри. Студия MGM анонсировала будущий фильм о первых шагах Джорджа к славе, пишет издание Super.

Режиссером картины станет Саша Джервази ("Мой ужин с Эрве", "Хичкок"). Сам Бой Джордж сообщил, кому, возможно, достанется главная роль: его выбор пал на 23-летнюю звезду "Игры престолов" и "Людей Икс" Софи Тернер.

"Интересных вариантов много. Самый интересный - Софи Тернер. Все скажут, что она не сможет меня сыграть, она ведь женщина. Но когда мне было 17, я бы мечтал быть ей", - рассказал музыкант, который прославился в 1980-х в составе группы Culture Club, создал андрогинный образ фронтмена и не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Фото: perthnow.com.au, bustle.com

Ранее "Страна" писала о том, что Элтон Джон спел на вечеринке перед премьерой в Каннах биографического фильма Rocketman.

Также мы сообщали, что после роли Фредди Меркьюри египтянин Реми Малек сыграет в новом фильме о Джеймсе Бонде.