В понедельник, 17 июня, в полицию Николаевской области поступило сообщение о минировании зоопарка, аэропорта и церквей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

В настоящее время полицейские проверяют наличие взрывоопасных предметов на территории зоопарка в Ингульском районе, обследуют также аэропорт в Новоодесском районе, а также церкви в областном центре. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы, а также спасатели и медики. На места ЧП направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб. Сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей и осуществляют тщательную проверку объектов.

Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются лица, которые сообщили о заминировании.

Фото: mk.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее Администрацию Зеленского минировал "Люцифер". Также мы писали, как в Николаевской области задержали лже-минера аквапарка в Коблево.

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