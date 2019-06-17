Никакой конкретики о возможной встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на полях предстоящей конференции государств "Большой двадцатки" в Осаке сейчас нет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его цитирует Интерфакс.

"Пока никакой информации на этот счет нет, и я не могу это как-то прокомментировать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможной встречу Путина и Мэй "на полях" саммита в Осаке.

В понедельник, 17 июня, в СМИ появилась информация, что Лондон намерен разморозить отношения с Москвой, и рассматривается возможность встречи президента России и премьер-министра Великобритании в Осаке.

"Вы знаете, что у президента были встречи с представителями британского бизнеса, и на этих встречах действительно речь шла об абсурдности ситуации, когда отношения находятся в таком свернутом характере. Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса - и российского, и британского", - сказал Песков.

Такое обсуждение, добавил он, на встречах имело место. "Но ничего конкретного о возможной встрече (Владимира Путина и Терезы Мэй - Прим.Ред.) я сказать не могу", - сказал Песков.

Как сообщала "Страна", Борис Джонсон возглавил список претендентов в премьер-министры Великобритании. По итогам первого раунда за Джонсона проголосовали 114 человек при необходимых 17 голосах. На втором месте находится действующий министр иностранных дел Джереми Хант с 43 голосами. Победитель продолжающегося избирательного процесса в Великобритании станет известен после 22 июля.

Отметим, что президент Польши Анджей Дуда заявил у стен Белого дома в Вашингтоне, что хочет дружбы с Россией.