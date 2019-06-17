Для строительства нового здания Администрации президента, которое соответствовало бы нормам безопасности, необходимо как минимум 2-3 года. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил экс-глава Государственной службы охраны Валерий Гелетей.

Ранее президент Зеленский заявил, что не хочет заезжать в президентский кабинет на Банковую. И намерен перенести Администрацию президента в другое место, а заодно и сократить ее штат.

"Я глубоко убежден, что в условиях, в которых мы сегодня живем, в условиях российской агрессии, это делать (переезд в новое здание - Прим.Ред.) не правильно. Этот процесс будет очень не быстрым, потому что учитывая украинское законодательство и прохождение государственных средств, - это определенное время и определенные правила. Я думаю, чтобы построить здание по всем нормам, в том числе, по мерам безопасности, нужно минимум 2-3 года. А здания, которое готово сейчас, чтобы переезжать (мы объезжали Киев), я к большому сожалению, не нашел", - заявил Гелетей.

Он добавил, что действующее здании Администрации президента является наиболее защищенным.

"На сегодняшний день более защищенного здания, чем Администрация президента в Украине нет. Это не только то, что мы видим снаружи, это и подземные коммуникации, и связь с Кабинетом министров, Верховной Радой", - добавил Гелетей.

Видео: youtube.com/112 Украина

Как сообщала "Страна", главой Управления госохраны вместо Гелетея стал военный, который жал руку Моторолле. Алексей Оцерклевич - подполковник Вооруженных сил Украины, участник АТО.

Мы разбирались, почему Зеленский не хочет работать на Банковой и во сколько бюджету обойдется его переезд.