Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк, который покинул страну 14 июня сразу после заявления правительства об отставке, теперь заявил, что переходит в оппозицию и скоро вернется в страну.

"Мне нужен перерыв, но не для того, чтобы отдыхать... В эти дни я работаю над несколькими планами, и самый важный из них - восстановление стабильности в Молдове и мира, в котором нуждаются граждане", - написал Плахотнюк на своей странице в соцсети.

Он отметил, что переходит в оппозицию и продолжает борьбу.

"Послание, которое я хочу донести до граждан, заключается в том, что я нахожусь на баррикадах, я вернусь в страну как можно скорее, как только моя семья будет в безопасности, и я буду в безопасности, я буду работать для того, чтобы Молдова стала стабильной страной, а люди жили в мире и покое", - заявил лидер ДПМ.

По его словам, он намерен обезопасить свою семью, поскольку они "пережили тяжелые времена".

"Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности. Сейчас моя семья как никогда нуждается во мне, и я буду рядом с ними столько, сколько это будет нужно, чтобы пережить эти моменты и чувствовать себя в безопасности. Я имею право принять все меры, чтобы защитить себя и свою семью или близких людей. В это время Молдова не является безопасной страной, и это не из-за возможных дел, сфабрикованных противниками, а из-за тех, кто хочет захватить ее силой", - отметил Плахотнюк.

По его словам, "решение выйти из правительства и уйти в оппозицию означает новый этап для ДПМ". "Это позволит нам больше работать над тем, как мы проводим политику, отложив в сторону то, что не сработало и выступая с новыми идеями", - заявил олигарх.

Фото: facebook.com

Напомним, Плахотнюк и его ближайшее окружение покинули Молдову в минувшую пятницу, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию.

Также мы сообщали, что премьер Молдовы пригрозила олигарху Плахотнюку и его министрам экстрадицией.