Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал политические партии, которые, по его мнению, должны уйти с политического поля. Об этом сообщает ZN.

По словам главы Кабмина, в Верховную Раду девятого созыва должны войти только новые политики. А те у которых есть бэкграунд, обязаны уйти в прошлое, так как у них было достаточное количество времени для принятия важных решений. Гройсман отметил, что видит в парламенте партии "Слуга народа" и "Голос", а также свою политическую силу "Украинская стратегия Гройсмана". Но партии Порошенко и Тимошенко не должны пройти в новый созыв Рады.

При этом Гройсман выразил уверенность, что парламенту нужны не только "новые лица", но и опытные политики в составе новых политсил. "Считаю, что критерий "только новые лица в парламенте" - не должен быть определяющим. У нас, с одной стороны, молодая, с другой - профессиональная команда. У нас есть история, и мы можем отвечать как за все свои успехи, так и за недоработки", - подытожил премьер.

Впрочем, сам Гройсман прошел парламент по списку БПП. С 2006 по 2014 год он был мэром Винницы. С 2014 года стал вице-премьер-министром Украины - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Арсения Яценюка. Позже в парламент 8-го созыва прошел по списку партии "Блок Петра Порошенко" и стал председателем Верховной Рады. А в апреле 2016 года был назначен премьер-министром Украины.

На эту деталь в ироничной форме обратила внимание блогер "ЯсноПонятно" Олеся Медведева на своей странице в Facebook.

"Эээээм, амнезия. Скажите ему плиз кто-то, что он пришёл в парламент и стал главой Кабмина как БППшник", - пишет она в соцсети.

Фото: facebook.com/olesia.medvedieva

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил идти на выборы без экс-президента Петра Порошенко. Еще Гройсман рассказывал, как будет работать правительство Украины после его отставки.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео предвыборной рекламы Гройсмана, где говорится, что украинцев "не 73%... не 25%...".