В Индии популярный иллюзионист Чанчал Лахири (которого еще называют "волшебник Мандрейк") пропал без вести во время исполнения подводного трюка а-ля Гарри Гудини. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел 16 июня в городе Калькутта. Как отмечается, "волшебник Мандрейк" пытался освободиться от оков, находясь в ящике под водой. Однако на воде фокусник так и не показался. "По всей видимости, течение унесло иллюзиониста", - уточнили в местной полиции.

В настоящее время ящик с иллюзионистом пропал. Спасатели пытаются найти его.

Напомним, в Индии 29 человек скончались из-за аномальной жары. Также стало известно про эвакуацию 300 тысяч жителей Индии из-за тропического шторма "Ваю".

Как сообщала "Страна", в Калькутте открыли гигантский памятник Марадоне.