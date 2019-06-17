В Киеве возле станции метро "Берестейская" мужчина прыгнул с моста под грузовик и погиб жуткой смертью.

Трагедия произошла на проспекте Победы. При падении мужчину зацепил мусоровоз и протянул его несколько метров. Лицо мужчины слишком повреждено и опознать его невозможно. При себе погибший не имел документов.

По данным паблика Dtp.kiev.ua, погибшему оторвало голову. На дороге видны следы крови, части черепа и мозга. Под мусоровозом остались основные части тела. Информресурс также утверждает, что мужчина специально ждал на мосту транспорт, под колесами которого он не сможет выжить.

Фото: Dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве женщина отметила день рождения, записала видеообращение и выпрыгнула c 14 этажа.

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