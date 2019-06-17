Власти Германии проверят заявления США и Британии о якобы причастности Ирана к провокации со взрывами на танкерах в Оманском заливе. Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас, передает РИА Новости.

Маас признался, что ознакомился с данными США и Британии о произошедшем. В настоящее время эти сведения сравниваются с информацией, имеющейся в Берлине.

По его словам, в Германии еще не приняли решение о том, встанет ли она на сторону США, Израиля и Саудовской Аравии в конфликте против Ирана.

"Мне известна информация, однако при принятии подобного решения необходима крайняя тщательность", - сказал министр иностранных дел Германии.

Мы разбирались, станет ли взрыв танкеров у берегов Ирана поводом к войне на Ближнем Востоке. Провокация в Оманском заливе произошла в момент, когда в Иран впервые с 1979 года прибыл с визитом премьер-министр Японии. Синдзо Абэ также привёз предложения, призванные восстановить отношения между Тегераном и Вашингтоном, нарушенные после выхода США из "ядерной сделки".

По факту, провокацией в Оманском заливе эти мирные предложения были сорваны третьей стороной.