Главы МИД 28 стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черноморском регионе и подтвердили политику непризнания Крыма частью России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник, 17 июня, в Люксембурге, передает ТАСС.

"Совет по-прежнему обеспокоен проблемами безопасности в Черноморском регионе. В этом контексте он вновь подтверждает, что уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе Евросоюз счел успешным свой "двойственный подход" по отношению к России, который позволил сдерживать "напористое поведение" Москвы и одновременно сотрудничать с ней по ряду внешнеполитических вопросов.

В то же время главы МИД 28 стран-членов Евросоюза отложили обсуждение вопроса введения новых санкций в отношении России в связи с выдачей российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Ранее "Страна" писала о том, что послы ЕС согласились продлить на год антироссийские санкции.

Также мы сообщали, что в Гааге завершили слушать доводы России и Украины из-за конфликта в Керченском проливе.