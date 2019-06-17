Страны-члены ЕС встретятся во вторник, 18 июня, чтобы отложить решение о старте переговоров о присоединении к союзу Северной Македонии и Албании. Решение могут отложить до сентября, поскольку почти все столицы готовы дать зеленый свет Скопье, однако Тирана остается неприемлемой для некоторых представителей ЕС. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Один из дипломатов заявил, что среди большинства стран, поддерживающих возможное вступление (до 15 правительств) только Италия настаивает на сохранении перспектив членства для двух балканских кандидатов вместе. Также некоторые из самых больших скептиков по расширению готовы предоставить свое благословение Северной Македонии, в частности Нидерланды и Германия. Албания пока осталась неприемлемой для правительств Нидерландов, Дании и Франции.

Французский дипломат уверен, что следует придерживаться позиции Амстердама по Северной Македонии. В случае Албании открытие этого процесса является "преждевременным", добавил источник. Чиновники ЕС объяснили, что формулировка даты открытия переговоров состоится "не позднее сентября".

В то же время Швеция заявила, что выводы 18 июня должны четко определить, когда будет принято решение, чтобы показать, что государства-члены сдерживают обещание, сделанное в прошлом году.

Ранее сообщалось, что судьбу вступления Северной Македонии в Евросоюз страны-участники ЕС обсудят на встрече в Люксембурге 18 июня.

В прошлом году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

30 апреля 2019 года президент США Дональд Трамп подписал и передал в Cенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.