Руководство немецкого футбольного клуба Шальке намерено приобрести 24-летнего полузащитника немецкого ФК Фортуна Бенито Рамана. Об этом сообщает Bild.

По мнению издания, это окончательное доказательство того, что Евгений Коноплянка покинет немецкий клуб. Бельгиец должен стать заменой украинскому легионеру.

Бенито Раман, фото: pinterest.ru

Как сообщала "Страна", футбольная сборная Украины с проблемами слуха стала чемпионом Европы. Сначала они переиграли команду Англии (3:1), затем одержали победу над Францией ​​(2:0), а в заключительном туре группового этапа оказались сильнее шведов (2:0). В финальной игре оказалась повержена сборная Германии (2:0).

Напомним, что в аэропорту "Борисполь" под бой барабанов сотни болельщиков встретили юношескую сборную Украины, игроки которой стали чемпионами мира.