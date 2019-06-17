Во Львовской области 14 человек попали в больницу после посещения ресторана "Озон" в городе Каменка-Бугская. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации на своей странице в соцсети.

"16 июня в 14:00 во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации пациентов, которые питались в ресторане "Озон" (г. Каменка-Бугская, ул. Независимости, 16), вечером 14.06.2019 года", - говорится в сообщении.

5 человек, среди которых 1 ребенок, были госпитализированы в больницу Каменка-Бугской. Еще 9 посетителей этого же ресторана обратились за медицинской помощью в медучреждения Львова.

По состоянию на 7:00 17 июня, в стационаре находится 14 человек, в том числе и один ребенок.

"Состояние госпитализированных пациентов средней тяжести", - уточнили в департаменте.

Фото: facebook.com

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