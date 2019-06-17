Сегодня, 17 июня, станцию метро "Олимпийская" после проверки на взрывоопасные вещества открыли на вход и выход для пассажиров. Об этом сообщает официальный сайт киевского метрополитена.

"Станцию "Олимпийская" открыли на вход и выход. Взрывчатых веществ после проверки не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, звонок о минировании от анонима поступил утром, около 10:00. Сотрудники подземки принесли киевлянам извинения за неудобства.

Как сообщала "Страна", в столице и других городах в последнее время наблюдается шквал лжеминирований. У правоохранителей есть версия,что за этим стоят хакерские группировки в России и Украине, которые ведут свою кибервойну между собой. Эту версию недавно озвучил нардеп Антон Геращенко. По его мнению, украинцы не остаются в стороне и также занимаются телефонным терроризмом в России в ответ на такие же действия россиян по отношению к Украине.

А вот бывший советник главы МВД Арсена Авакова - Илья Кива недавно заявил, что за войной минирований и вовсе стоят политтехнологи экс-президента Петра Порошенко. По мнению Кивы, таким образом они пытаются посеять панику перед выборами и создать впечатление неуправляемости в государстве после ухода Порошенко.