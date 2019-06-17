ЕС может приостановить безвизовый режим для отдельных стран из-за роста количества просителей убежища. Эти планы могут касаться Западных Балкан и стран Латинской Америки. Об этом сообщает DW.

"Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, недвусмысленное: ваша ответственность - защищать эту привилегию", - отметил еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. В то же время он выразил надежду, что таких крайних мер еще можно избежать.

В настоящее время количество мигрантов, которые хотят получить убежище в ЕС, в целом снизилось до уровня 2014 года, то есть до начала миграционного кризиса. В течение первых пяти месяцев 2019 года зафиксировано около 32 400 таких человек, что на 31 процент меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС поступало от гражданина одной из стран, заключивших соглашения с Евросоюзом о безвизовом режиме. К примеру, количество претендентов на получение убежища в ЕС из Венесуэлы выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 121 процент, достигнув 14 257 человек, из Колумбии - на 156 процентов (8097 человек), из Албании - на 30 процентов (7138 человек).

Напомним, в ЕС не видят причин отмены безвиза для украинцев. При этом за прошлый год украинцы получили более 57 тысяч отказов во въезде в Евросоюз. Большее число отказов зафиксировано на польском участке сухопутной границы. "Страна" разбиралась, почему все больше украинцев не пускают в Евросоюз по безвизу.