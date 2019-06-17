В Киеве фельдшер пытался пронести в следственный изолятор наркотики, которые нашли у него при поверхностном осмотре. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

Уточняется, что правоохранители получили оперативную информацию о том, что 45-летний фельдшер планирует передать заключенным наркотики. Мужчину удалось задержать на входе в изолятор. При поверхностном осмотре у него обнаружили 4 пакета с марихуаной и 20 свертков метадона. Фельдшер спрятал запрещенные вещества в футляре от очков и в пачке сигарет.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет более 40 тысяч гривен. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчине грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

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