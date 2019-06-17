Сегодня, 17 июня, в Агстафинском районе на северо-западе Азербайджана на рынке произошла стрельба, в которой погибли по меньшей мере 4 человека. По предварительным данным, огонь открыл бывший заключенный. Об этом сообщает бакинское информационное агентство Report.

В перестрелке также пострадали еще четыре человека. Причиной инцидента стала кровная вражда между семьями. "Инцидент произошел на территории села Беюк Кесик. Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек. В результате на месте происшествия погибли мать и двое детей, а также работавший там продавец", - передает с места события источник.

Также появились имена раненных людей (большинство из них получили ранения в ноги): Лилпар Баба оглу Ахмедов 1964 г.р., Ибрагим Расим оглу Абдуллаев 1999 г.р., Нусрет Мухаммед оглу Исаев 1951 г.р., Расул Аббас оглу Гасанов 1961 г.р.

Пострадавшие были доставлены в Агстафинскую центральную районную больницу, состояние одного из них тяжелое.

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