Украинские синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии с призом в $100 000. Фото
В столице Венгрии, Будапеште, завершился Суперфинал Мировой серии по синхронному плаванию. Как и в технической так и произвольной программах, украинские синхронистки первенствовали в хай-лайтах и комбинации. Об этом сообщает Укринформ.
Украина в итоге победила в общем зачете Суперфинала (395 очков), получив в качестве приза $100 000. Второй стала Испания - 305 очков и $70 000. Третье место заняла Канада - 215 очков и $50 000.
Однако в общем зачете Мировой серии Канада опередила Украину - 1 425 очков против 1 365.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что украинку признали лучшей спортсменкой мира-2018 в синхронном плавании.
Также мы сообщали, что Международная федерация водных видов спорта переименовала синхронное плавание.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!