В столице Венгрии, Будапеште, завершился Суперфинал Мировой серии по синхронному плаванию. Как и в технической так и произвольной программах, украинские синхронистки первенствовали в хай-лайтах и комбинации. Об этом сообщает Укринформ.

Украина в итоге победила в общем зачете Суперфинала (395 очков), получив в качестве приза $100 000. Второй стала Испания - 305 очков и $70 000. Третье место заняла Канада - 215 очков и $50 000.

Однако в общем зачете Мировой серии Канада опередила Украину - 1 425 очков против 1 365.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что украинку признали лучшей спортсменкой мира-2018 в синхронном плавании.

Также мы сообщали, что Международная федерация водных видов спорта переименовала синхронное плавание.