В Винницкой области полиция разыскивает 11-летнюю девочку, которая ушла из дома и до сих пор не вернулась. Ребенок попал на камеры видеонаблюдения на центральном автовокзале в Виннице 16 июня в 13:00, о дальнейшем местоположении девочки ничего неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Разыскивается без вести пропавшая 11-летняя Макарова Ангелина, 2008 г.р., жительница г. Калиновка. 16 июня около 11:50 девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась. Была одета в розовую футболку, юбку до колен в черные, синие и белые полосы, черные туфли. У нее был красный портфель", - уточнили в полиции.

Полиция обратилась ко всем неравнодушным гражданам, которые видели девочку или знают о ее местонахождении, звонить по номеру "102".

Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, внезапное наводнение унесло жизнь матери четырех детей в Винницкой области.

Как сообщала "Страна", в аварии под Винницей погибли четыре человека и пострадали двое детей.

Также мы писали о том, как прокуратура задержала в Винницкой области профлидера санатория для ветеранов АТО.