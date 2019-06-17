В Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Довжанский на территории Валковского района столкнулись пассажирский автобус и легковушка. В результате ДТП погиб 24-летний водитель автомобиля Geely CK. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Faceвook.

Авария произошла 17 июня около 01:05. Водитель иномарки двигался в направлении города Валки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со следующим во встречном направлении автобусом Scania. На момент столкновения в автобусе находилось 50 пассажиров. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Geely CK. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: hk.npu.gov.ua

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