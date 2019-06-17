Американский ведущий Рик Вайлз заявил, что появление вегетарианских бургеров - это часть плана сатаны по уничтожению человечества. Видео уже появилось в Youyube.

Вайлз отметил, что ненастоящее мясо было создано "приверженцами дьявола" для того, чтобы разрушить царство растений и животных, а также изменить ДНК человека.

"Они хотят, чтобы мы не рождались. Они хотят создать расу созданий без души", - заявил ведущий.

Рик Вайлз также отметил, что вскоре люди не будут знать, когда они едят искусственное мясо, а когда - настоящее.

Видео: RWW Blog

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии могут запретить названия "шницель" или "колбаса" для вегетарианских продуктов.

Также мы сообщали, что на Житомирщине соцслужбы забрали у родителей троих детей из-за вегетарианства.