В Дании победившие на парламентских выборах социал-демократы вновь изучат вопрос с "Северным потоком-2" и уточнят позицию Копенгагена по этому вопросу. Об этом сообщает Swissinfo.ch со ссылкой на агентство Bloomberg и датские СМИ.

Так, представитель МИД Дании Ник Хеккеруп заявил, что министерство должно провести оценку ситуации, и уже на основании ее вынести финальное решение. Он отметил, что в социал-демократической партии по-прежнему настроены против проекта газопровода. Однако представитель МИД допустил возможность пересмотра этой позиции - в зависимости от результатов работы министерства.

СМИ напоминают, что, когда социал-демократическая партия находилась в оппозиции, в партии призывали правительство не допустить прокладку газопровода "Северный поток - 2" через датские воды. Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Напомним, Дания отказала Газпрому в маршруте Северного потока-2. Это единственная страна, которая еще не выдала разрешение на строительство Северного потока-2. Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Компания Nord Stream 2 AG летом прошлого года подала Дании заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода, но ответа до сих пор не получила.

Ранее Дания просила дополнительную экологическую оценку "южного" маршрута "Северного потока 2".