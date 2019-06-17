Американский президент Дональд Трамп выгнал своего помощника из Овального кабинета из-за того, что тот закашлял во время его интервью. Об этом сообщает Fox News.

Дональд Трамп давал интервью журналисту из ABC. Ему задавали вопрос о его налоговых декларациях, когда в середине ответа помощник президента начал кашлять. Услышав это, Трамп заявил, что ему это не нравится, попросил помощника покинуть кабинет и закрыть за собой дверь.

"Давайте перепишем это, он кашлял в середине моего ответа", - попросил Трамп после ухода помощника.

Этот поступок президента США удивил журналиста.

Ранее "Страна" писала о том, что The New York Times напомнила Трампу, что обвинять прессу в госизмене - опасное дело.

Также мы сообщали, что в Белом доме еще не согласовали дату встречи Трампа и Зеленского.