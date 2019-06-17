Сегодня, 17 июня, станцию метро "Олимпийская" в столице закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Олимпийская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" подробно анализировала, кто может стоять за шквалом лжеминирований в Украине. У правоохранителей есть версия,что за валом минирований стоят хакерские группировки в России и Украине, которые ведут свою кибервойну между собой. Эту версию недавно озвучил нардеп Антон Геращенко. По его мнению, украинцы не остаются в стороне и также занимаются телефонным терроризмом в России в ответ на такие же действия россиян по отношению к Украине.

А вот бывший советник главы МВД Арсена Авакова - Илья Кива недавно заявил, что за войной минирований и вовсе стоят политтехнологи экс-президента Петра Порошенко. По мнению Кивы, таким образом они пытаются посеять панику перед выборами и создать впечатление неуправляемости в государстве после ухода Порошенко.