Из-за непогоды в ночь на понедельник, 17 июня, оказались обесточены 107 населенных пунктов в трех областях Украины. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 16 на 17 июня вследствие осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 67 н.п., Закарпатская - 38 н.п. и Луганская - 2 н.п.", - говорится в сообщении.

Кроме того, 16 июня в г. Сватово Луганской области шквалистым ветром повреждены крыши в школе № 8 на площади 1500 м2 и 10 окон, частично повреждены крыши в 14 жилых домах. Пострадавших в результате непогоды нет.

Ранее "Страна" писала о том, что по Западной Украине пронеслась непогода со смерчем, пострадали тысячи домов.

Также мы сообщали, что появились фото мощного смерча, который пронесся по озеру и полям под Одессой.