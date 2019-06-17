Специалисты Национального управления США по исследованию океана и атмосферы зафиксировали за последние несколько месяцев чрезвычайно высокую смертность дельфинов-афалин в районе побережья Мексиканского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

По данным ученых, с 1 февраля до середины июня в штатах Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана на берегу были найдены около 279 мертвых дельфинов. Представители управления отмечают, что такие показатели в три раза выше, чем среднегодовые за указанный период. Оказавшись на берегу, живые дельфины не могут вернуться в океан без посторонней помощи и умирают в течение нескольких часов. Обычно на сушу выбрасываются старые, больные или раненые особи.

По мнению исследователей, одной из причин произошедшего может быть разлив нефти в Мексиканском заливе после взрыва на платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года. Специалисты уверяют, что данная экологическая катастрофа, в результате которой в воду попали миллионы баррелей нефти, до сих пор оказывает разрушительное влияние на животный мир. Ранее природоохранные организации констатировали, что дельфины, которые живут в районах залива, загрязненных нефтью, страдают от многочисленных заболеваний печени и легких, отличаются вялостью и сравнительно малой массой тела.

Исследователи также рассматривают версию, согласно которой причиной гибели дельфинов может быть поступление необычно больших объемов пресной воды в Мексиканский залив этой весной из-за наводнений. У некоторых дельфинов, найденных мертвыми на берегу, были обнаружены повреждения покровов тела, которые могут возникать под воздействием пресной воды.

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