В Польше начались крупнейшие в этом году военные маневры DRAGON-19, в них примут участие солдаты из 12 стран НАТО. Об этом сообщает "Радио Польша".

В учениях задействованы 18 тысяч бойцов и 2,5 тысячи единиц военной техники. Главным участником маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат, в частности, военные подразделения США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель - проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Как сообщала "Страна", в Черном море, недалеко от Крыма, прошли учения разведчиков морского спецназа ВСУ.

Также мы писали, как в Черном море прошли совместные учения ВМС Турции и США.

Напомним также, что Черноморский флот РФ вывел на дежурство ударные корабли и авиацию, чтобы наблюдать за учениями НАТО.