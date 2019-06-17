В соборе Парижской Богоматери в субботу, 15 июня, спустя ровно два месяца после разрушительного пожара, впервые провели церковную службу. Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на французские СМИ.

Службу провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, на голову которого для безопасности надели каску вместо тиары. На службе присутствовали около 30 человек, половина из них - священнослужители, остальные - реставраторы, волонтеры и просто верующие.

Церемония началась в 18:00 по местному времени.

Фото: twitter.com

Напомним, что сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Огонь вспыхнул на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. В результате пожара обрушились шпиль здания и крыша.

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