Известная телеведущая и заодно генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко приняла решение не уходить с канала, после того как ряд журналистов заявил, что прекращает сотрудничество с каналом из-за смены собственника. Об этом Наталья Влащенко сама написала в своем Facebook.

"Итак, я остаюсь работать на телеканале ZIK в прежнем качестве, чему очень рада: здесь прошли почти три года самого интересного для меня творческого периода. Перед тем, как я приняла решение - я провела ряд консультаций и с топ-менеджментом холдинга, и с владельцем канала. Меня заверили, что редакционная политика не изменится... В 2014 году Алексей Семенов пригласил меня на 112 канал - вести программу Хард. Это были непростые времена для канала. В медийном пространстве вовсю подогревались разговоры о том, что это канал Захарченко, "сепарский" канал и проч. Некоторые политики в специфической форме отказывались приходить в эфир... В такой ситуации нам оставалось одно: создавать продукт, который полюбит страна. Так родилась программа Хард, которую полюбили все: вскоре и политики начали ходить в эфиры. Так я получила главный урок работы в медиа: делай максимально честно и интересно свою работу - и это будет лучший маркетинг. Сегодня мы опять начинаем новый этап с Алексеем Семеновым. Надеюсь, в этот раз получится еще круче", - написала Наталья Влащенко.

Фото: Facebook

Напомним, что украинский политик Тарас Козак (считается близким соратником одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука) стал новым владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Теперь в его медиаактиве сразу три телеканала: "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые объединены в холдинг "Новости".

Главой холдинга будет бывший руководитель телеканала "Прямой", создатель телеканала 112 Украина (2013 год) и нового формата NewsOne (2015 год) Алексей Семенов. После известия о смене собственника сразу несколько журналистов ZIK заявили о своём нежелании продолжать работу на телеканале.

Ранее "Страна" сообщала, что Мураев прокомментировал заявления Тараса Козака о продаже телеканала NewsOne.