В штабе Операции объединенных сил на Донбассе опровергают сообщения о якобы занятии украинскими подразделениями позиций непосредственно на территории города Донецка.

"В сети интернет распространяется информация о якобы занятии позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка. …Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении штаба ООС в соцсети.

"Цель этого информационного вброса направлена на дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и запланированных на ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", - заявляют в штабе ООС.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что по ВСУ на Троицу 9 раз открывали огонь, ранен один украинский военный.

Также мы сообщали, что в штабе ООС заявили, что открыли ответный огонь, не нарушив Минских соглашений.