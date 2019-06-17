В одном из сел в Днепропетровской области сожгли единственный в этом населенном пункте банкомат. Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

По его словам, банкомат появился в населенном пункте совсем недавно, после того, как местные жители обратились за помощью к представителям ДнепрОГА.

"Общаясь в селе с местными жителями, нас, помимо всего прочего, попросили установить банкомат. Мы в принципе не банк, но когда в небольших населенных пунктах видят сотрудников ОГА, которые до нас не баловали своим вниманием любые села и города, расположенные за вывеской Днепр, мы всегда стараемся помочь. Даже когда вопрос явно не наш. Попросили банк установить там банкомат. Банк откликнулся на нашу просьбу. В село поехали его сотрудники. Вернулись вечером слегка ошалевшие. За аренду места под банкомат местный предприниматель попросил сумму, сопоставимую с той, которую банк платит за аренду места под банкомат в Мост-Сити (торговый комплекс в центре города - Прим. Ред.) в Днепре. С владельцами помещения вступили в переговоры с помощью главы местной ОТГ. Не сразу, но цена аренды стала более-менее вменяемой. Банкомат установили. Люди были довольны. Почему были? Потому что сегодня ночью банкомат сожгли", - написал в соцсети Юрий Голик.

Советник губернатора добавил, что пожар повредил банкомат, но деньги внутри него уцелели. Кто может быть причастен к поджогу банкомата предстоит выяснить правоохранителям. Причины такого странного поступка злоумышленников пока остаются невыясненными.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в селе под Харьковом взорвали банкомат Ощадбанка и унесли все деньги.

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